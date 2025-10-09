Samsung Galaxy Z TriFold получит сразу три встроенных батареи

Компания Samsung по-прежнему хранит молчание относительно выхода своего первого флагманского смартфона с тройным складным экраном — Galaxy Z TriFold. Поэтому пока приходится полагаться исключительно на утечки и слухи — на этот раз в сети появились патентные изображения, которые демонстрируют, что устройство получит три аккумулятора и будет необычайно тонким в полностью разложенном виде, превращаясь в полноценный планшет. Издание GalaxyClub обнаружило патент, зарегистрированный Samsung в Южной Корее, в котором подробно показаны внутренние компоненты и конструкция Galaxy Z TriFold. На одном из изображений отчётливо видны два шарнирных механизма, соединяющих все три панели устройства и обеспечивающих плотное складывание без зазора между экранами.

Также можно заметить три прямоугольных аккумулятора — по одному в каждой секции смартфона. При этом часть корпуса, где размещено больше всего камер, получила самую маленькую батарею из-за ограниченного пространства. Разница в размерах ячеек может повлиять на общую ёмкость, и пока неизвестно, планирует ли компания перейти на технологию кремний-углеродных элементов. По данным источника, суммарная ёмкость аккумуляторов Galaxy Z TriFold превысит 5000 мАч, что больше, чем у Galaxy S25 Ultra. А в центральной части устройства также видна испарительная камера, предназначенная для отвода тепла. Это особенно важно, если новинка действительно будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.