Honor представила концепт Robot Phone

Компания Honor представила концепт под названием «Robot Phone» — смартфон с камерой на подвесе со стабилизацией, управляемой искусственным интеллектом. Камера выдвигается из корпуса устройства и способна снимать фото и видео в любом направлении. Пока что смартфон существует только в виде компьютерной модели, показанной в тизере, без демонстрации реального прототипа. Внешне он напоминает обычный, хотя и довольно массивный смартфон. Вместо привычного логотипа Honor на корпусе красуется греческая буква альфа, символизирующая «Alpha Plan» — новую стратегическую концепцию компании. Главная особенность устройства — крупный модуль камеры, разделённый на две части. Из него выдвигается подвижная камера на механическом «плече».

Камера может поворачиваться, чтобы делать селфи, а также снимать под разными углами и направлениями, создавая впечатление, что она движется самостоятельно. Это делает концепт чем-то вроде продвинутого преемника ASUS Zenfone 6, представленного в 2019 году, где камера просто переворачивалась вперёд. Внешне система напоминает мини-камеру, установленную на DJI Osmo Pocket, но Honor утверждает, что её устройство наделено интеллектом, способным самостоятельно выстраивать кадр, успокаивать ребёнка и даже смотреть на звёзды с восторгом и любопытством. Больше информации о Robot Phone появится весной на выставке Mobile World Congress, где, возможно, Honor покажет уже реальный прототип, если он существует.