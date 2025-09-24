Представлен смартфон Xiaomi 15T

Компания Xiaomi объявила о выпуске субфлагманского смартфона Xiaomi 15T, который оценен на европейском рынке в 650 и 700 евро за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400-Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц, графическим ускорителем Mali-G720 и AI-модулем NPU 880, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 и OIS), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, системой охлаждения IceLoop 3D, стереодинамиками с Dolby Atmos, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.