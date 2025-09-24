Представлен смартфон Xiaomi 15T

Компания Xiaomi объявила о выпуске субфлагманского смартфона Xiaomi 15T, который оценен на европейском рынке в 650 и 700 евро за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400-Ultra с тактовой частотой до 3,25 ГГц, графическим ускорителем Mali-G720 и AI-модулем NPU 880, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 и OIS), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, системой охлаждения IceLoop 3D, стереодинамиками с Dolby Atmos, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
Смартфон Infinix Hot 60i оценили в 115 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Hot 60i, которая получила аппаратную …
Redmi K90 Pro получит продвинутую камеру …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Redmi K90 и Redmi K90 Pro…
Флагман OPPO Find X9 Ultra получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне OPPO…
Объявлена дата выхода смартфона Redmi 15 5G…
Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация бюджетного смартфона Redmi 15 5G состоится в Индии …
Будущие iPhone получат технологию Tandem OLED…
Технология Tandem OLED впервые появилась у Apple в планшетах iPad Pro на базе чипа M4 и сразу принесла ма…
Motorola Edge 60 Neo показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения смартфона Motorola Edge 60 Neo, официальный ре…
Смартфон Vivo Y19sGT 5G оценили в 125 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y19sGT 5G, которая основана на 6-наномет…
Смартфон Realme P4 5G хорошо продаётся …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme P4 5G собрал на 250% больше предварительных заказов, чем пр…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor