Представлен складной смартфон Vivo X Fold 6

Компания Vivo представила свой новый складной смартфон под названием Vivo X Fold 6. Стоит сказать, что для бренда это важная веха, так как это первый складной смартфон компании на процессоре MediaTek — предыдущие поколения всегда использовали Snapdragon от компании Qualcomm. Также устройство получило самую большую батарею среди складных моделей Vivo и впервые в серии оснащается основной камерой на 200 Мп. Vivo X Fold 6 оснащён складным AMOLED-дисплеем диагональю 8,02 дюйма с разрешением 2504х2312 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Внешний экран имеет диагональ 6,51 дюйма, разрешение 2528х1120 пикселей, частоту обновления 1–120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит. Кроме того, оба дисплея оснащены фронтальной камерой на 20 Мп.

Основная камера Vivo X Fold 6 получила сенсор Samsung HPB на 200 Мп с оптической стабилизацией. Ещё здесь есть сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив Sony LYTIA 602 на 50 Ип с оптической стабилизацией. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9500 Super Edition в паре с фирменным чипом обработки изображений Vivo V3+, оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с технологией твердотельной батареи третьего поколения, поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной зарядки 40 Вт и обратной зарядки 5 Вт. Весьма интересная новинка получилась.
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