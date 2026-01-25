Представлены смарт-часы Garmin Approach J1

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Approach J1, которая ориентирована на детскую и подростковую аудиторию, занимающуюся гольфом. Новинка характеризуется 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 точек и режимом Always on Display, тонким и легким корпусом, текстильным ремешком ComfortFit на небольшое запястье, специальными функциями для гольфистов, синхронизацией с приложением Garmin Golf, 43000 загруженными гольф-полями, функциями отслеживания ходьбы, бега и велосипедных поездок с помощью GPS, временем автономной работы до 10 дней или до 15 часов с активированным GPS, а также сине-чёрной и серебристо-фиолетовой расцветками. Часы оценены на европейском рынке в 350 евро.

