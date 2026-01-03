Представлена глобальная версия часов OPPO Watch S

Компания OPPO представила глобальную версию умных часов Watch S, которые ранее были выпущены в Китае по эквивалентной цене 180 долларов. Цена международной версии пока не сообщается. Напомним, что главной особенностью часов стал корпус из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов. Новинка также получила 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальный датчик SpO₂, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма, ЭКГ-электроды, датчик для измерения температуры запястья, экспресс-проверку состояния организма, поддержку ИИ-тренера, автономность до 10 дней, водонепроницаемость уровня 5ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Часы iQOO Watch GT 2 оценили в 70 долларов…
Компания iQOO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch GT 2, которая среди прочего может похвастат…
Представлены часы OnePlus Watch Lite…
Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку…
Часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в 44-мм версии…
Компания Amazfit объявила о выпуске 44-мм версии умных часов T-Rex 3 Pro, которая присоединится к уже вып…
Представлены смарт-часы Amazfit Active Max …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Active Max, которая оценена в 170 долларов. Но…
Представлены дайверские часы Suunto Nautic S…
Компания Suunto пополнила ассортимент часов моделью Suunto Nautic S, которая предназначена для дайверов и…
Представлены часы Lenovo Watch GT Pro…
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебют…
Часы HONOR Watch X5 готовы к выходу …
Компания HONOR объявила, что уже 24 ноября в Китае будут представлены беспроводные часы Watch X5. На той …
Часы Vivo WATCH GT 2 оценили в 70 долларов …
Компания Vivo выпустила на родной китайский рынок умные часы WATCH GT 2, которые среди прочего получили 2…
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor