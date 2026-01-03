Представлена глобальная версия часов OPPO Watch S

Компания OPPO представила глобальную версию умных часов Watch S, которые ранее были выпущены в Китае по эквивалентной цене 180 долларов. Цена международной версии пока не сообщается. Напомним, что главной особенностью часов стал корпус из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов. Новинка также получила 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальный датчик SpO₂, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма, ЭКГ-электроды, датчик для измерения температуры запястья, экспресс-проверку состояния организма, поддержку ИИ-тренера, автономность до 10 дней, водонепроницаемость уровня 5ATM и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.