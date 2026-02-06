Часы Casio G-Shock Mudmaster GG-B100XM-1AJF оценили в $370

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов G-Shock Mudmaster GG-B100XM моделями GG-B100XM-1A и GG-B100XMB-1A, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 370 и 385 долларов соответственно. Новинка характеризуется корпусом и безелем из углеродного волокна и нержавеющей стали, ударопрочной конструкцией Carbon Core Guard, тыльной крышкой из ударопрочной смолы со стекловолокном, цифровым компасом, альтиметром термометром, барометром, шагомером, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном и записью данных маршрута Mission Log, автоматическим календарем до 2099 года, двойной LED-подсветкой Super Illuminator, сферическим минеральным стеклом, габаритами 55,4:51,3:19,4 мм и массой 104 грамма, водонепроницаемостью до 200 метров и батарейкой CR2025 с двухлетним сроком службы.