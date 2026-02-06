Часы Casio G-Shock Mudmaster GG-B100XM-1AJF оценили в $370

Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов G-Shock Mudmaster GG-B100XM моделями GG-B100XM-1A и GG-B100XMB-1A, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 370 и 385 долларов соответственно. Новинка характеризуется корпусом и безелем из углеродного волокна и нержавеющей стали, ударопрочной конструкцией Carbon Core Guard, тыльной крышкой из ударопрочной смолы со стекловолокном, цифровым компасом, альтиметром термометром, барометром, шагомером, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном и записью данных маршрута Mission Log, автоматическим календарем до 2099 года, двойной LED-подсветкой Super Illuminator, сферическим минеральным стеклом, габаритами 55,4:51,3:19,4 мм и массой 104 грамма, водонепроницаемостью до 200 метров и батарейкой CR2025 с двухлетним сроком службы.

Представлены смарт-часы HMD Watch X1…
Компания HMD Global пополнила ассортимент умных часов моделями Watch X1 и Watch P1, которые построены на …
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
Motorola представила умные часы Moto Watch…
На выставке CES компания Motorola представила свои новые умные часы Moto Watch. По словам производителя, …
Huawei лидирует на рынке носимых устройств…
Мировой рынок носимых устройств, объединяющий умные часы и более простые фитнес-браслеты, за первые 3 ква…
Samsung отложила релиз преемника Galaxy Ring…
Изначально компания Samsung планировала представить преемника первого умного кольца Galaxy Ring под вполн…
Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом Wh…
Официально: часы OnePlus Watch Lite готовы к выходу…
Компания OnePlus объявила, что умные часы OnePlus Watch Lite будут представлены в Европе 17 декабря. Судя…
Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor