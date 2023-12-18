Представлен смарт-монитор LG MyView 32SR70U

Компания LG пополнила ассортимент смарт-мониторов моделями MyView 32SR70U и MyView 32SR83U, которые оценены в Южной Корее в 540 и 575 долларов соответственно. Новинки оснастили 32-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 нит и 350 нит соответственно, двумя 7-Вт стереодинамиками, интерфейсом HDMI 2.0, портом USB-C с поддержкой USB-C Power Delivery, разъемом USB-A, оптическим выходом, поддержкой Apple AirPlay 2 и Miracast, предустановленной программной оболочкой webOS и совместимостью с приложением LG ThinQ. MyView 32SR70U также отличается более узкими рамками и регулируемой по высоте подставкой.