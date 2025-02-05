Представлен смартфон ASUS ROG Phone 9 FE

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью ROG Phone 9 FE, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц.

Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления до 185 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальную камеру 32 Мп с технологией RGBW, триггеры AirTrigger, подсветку AniMe Mini-LED, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок. Смартфон уже доступен для покупки в Тайланде по эквивалентной цене в 890 долларов.