Представлен смартфон BQ Aquaris VS Plus

Испанская компания BQ пополнила ассортимент смартфонов моделью Aquaris VS Plus, которая относится к среднему ценовому сегменту. Аппарат оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп основной камерой с диафрагмой f/2.0, 8-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3400 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленной операционной системой Android 7.1.2 Nougat. Цена Aquaris VS Plus составит 229 евро или 282 доллара.