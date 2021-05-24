Представлен смартфон Coolpad Cool 2

Компания Coolpad пополнила ассортимент смартфонов моделью Cool 2 с файловой системой EROFS, которая работает быстрее, чем F2FS. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD до 256 ГБ, двойной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, функциями обработки фото от Arcsoft, ночной съемкой и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, селфи-камерой разрешением 13 Мп, защитным стеклом с олеофобным покрытием спереди и сзади, а также предустановленной надстройкой Cool OS на базе операционной системы Android.