Представлен смартфон Coolpad Cool 2

Компания Coolpad пополнила ассортимент смартфонов моделью Cool 2 с файловой системой EROFS, которая работает быстрее, чем F2FS. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD до 256 ГБ, двойной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, функциями обработки фото от Arcsoft, ночной съемкой и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, селфи-камерой разрешением 13 Мп, защитным стеклом с олеофобным покрытием спереди и сзади, а также предустановленной надстройкой Cool OS на базе операционной системы Android.

Комментарии и отзывы Coolpad Cool 2
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