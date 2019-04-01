Представлен смартфон DIGMA LINX ARGO 3G

2019-04-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DIGMA LINX ARGO 3G; [104]
Смартфон DIGMA LINX ARGO 3G оснащён четырёхъядерным процессором MT6580 с тактовой частотой до 1.3 ГГц и облачён в корпус из фактурного, тактильно приятного пластика. Новая модель смартфона получила широкоформатный 4.5" экран на основе матрицы TN с разрешением 854 x 480 пикселей – универсальное решение для повседневного использования. DIGMA LINX ARGO 3G работает под управлением операционной системы Android TM 8.1 (Go Edition) – специальной конфигурации, оптимизированной для устройств с объёмом оперативной памяти менее 1 Гб. Смартфон оснащён памятью в размере 512 Мб. Этого объёма достаточно для того, чтобы пользоваться всеми доступными для этой модели функциями без каких-либо ограничений. Смартфон DIGMA LINX ARGO 3G питается от Li-Ion батаре ёмкостью 1700 mAh.


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