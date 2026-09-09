Представлен смартфон HMD Asha 305

Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Asha 305, которая основана на Android Open Source Project. Новинку оснастили 5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 854:480 точек, корпусом толщиной 10,2 мм и массой 145 граммов в черной и ярко-зеленой расцветках, 2-Мп тыльной камерой со светодиодной вспышкой, 2 Мп фронтальной камерой, однокристальной системой Unisoc T137 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 2500 мАч, поддержкой 5-Вт проводной зарядки, автономностью до 32 часов, предустановленной операционной системой Pulse OS с сервисами Google, слотами для двух SIM-карт 4G, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и GPS, а также интерфейсом USB Type-C. Цена и дата начала продаж устройства пока не раскрываются.