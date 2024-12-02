Представлен смартфон HONOR 300 Pro

Компания HONOR пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью HONOR 300 Pro, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 465, 510 и 550 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, изогнутым 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, локальной пиковой яркостью 4000 нит, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX856 и OIS) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно, зарядки на 100 Вт и беспроводной быстрой зарядки на 80 Вт, а также фирменной оболочкой MagicOS 9.0 на основе Android 15 «из коробки».