Представлен смартфон HONOR Play 11 Plus 5G

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов среднебюджетной моделью Play 11 Plus 5G, в основе которой лежит восьмиядерная платформа MediaTek Dimensity 6500 Elite с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2.

Новинку также оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2600:1200 точек, пиковой яркостью 6500 нит, ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц и аппаратным снижением уровня синего света, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной и обратной зарядок, модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулем NFC, ИК-портом, корпусом толщиной 7,34 мм и массой 185 граммов, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP66. Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 320 долларов.