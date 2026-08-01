Представлен смартфон HONOR Play 11 Pro с батареей на 7000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Play 11 Pro, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, металлической рамкой корпуса, защитой воды и пыли в соответствии со степенью IP66, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, толщиной 7,34 мм и массой 185 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 310 долларов.

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