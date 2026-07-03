Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy A18

Компания Samsung, по информации инсайдеров, откажется от собственных процессоров Exynos в смартфонах серии Galaxy A18. Версия с поддержкой 4G получит процессор MediaTek, продолжив подход, который ранее использовался в Galaxy A16 4G и Galaxy A17 4G, тогда как модель с поддержкой 5G перейдёт на решение Qualcomm Snapdragon вместо Exynos 1330, который использовался в предыдущих поколениях. Источники утверждают, что переход на процессор Qualcomm в Galaxy A18 5G связан прежде всего с контролем затрат, а не с желанием добиться заметного прироста производительности. Кроме того, компания Qualcomm традиционно считается одним из лидеров в области 5G-модемов и энергоэффективности, поэтому новинка может оказаться более привлекательной для покупателей по сравнению с предшественниками на базе Exynos.

Подготовка к производству уже идёт полным ходом — Galaxy A18 4G с номером модели SM-A185F поступит в массовое производство уже в августе 2026 года. Первоначальный объём выпуска составит около 100 тысяч устройств в месяц, после чего производство будет существенно увеличено. А версия с поддержкой 5G должна появиться несколько позже. Полные характеристики устройств пока не раскрываются, однако Galaxy A18, вероятно, сохранит ключевые особенности серии. Для сравнения, Galaxy A17 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 50 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт и защитой по стандарту IP54.
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