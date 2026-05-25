Redmi K100 получит аккумулятор на 8500 мАч

Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K100, официальный релиз которой ожидается в ближайшее время. Итак, грядущим новинкам приписывают наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840 (набирает в бенчмарке AnTuTu более 4 миллионов баллов), ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS4.1, 6,6-дюймового плоского дисплея и 6,9-дюймового в Pro Max, 50-Мп и 200-Мп основных камер, батареи ёмкостью 8500 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно. Ориентировочные цены пока не раскрываются.

