Представлен смартфон HONOR Power с АКБ на 8000 мАч

Компания HONOR представила смартфон HONOR Power, главной особенностью которой является аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым микроизогнутым экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, фирменным чипом безопасности, двусторонней спутниковой SMS-связью и прочностью корпуса по сертификации SGS Gold Label. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 280, 305 и 350 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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