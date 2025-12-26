Представлен смартфон HONOR WIN с АКБ на 10000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR WIN, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Новинку также оснастили 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек, кадровой частотой до 185 Гц и сверхвысокочастотным ШИМ-диммированием 5920 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, металлической рамкой корпуса и модемом 5G. Цена базовой конфигурации на 12/256 ГБ памяти в Китае составляет эквивалент 570 долларов.