Представлен смартфон HONOR X7d 5G

Компания HONOR пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью HONOR X7d 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno A619.

Новинка также характеризуется 6,77-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 1610:720 точек, максимальной яркостью 850 нит и 85% покрытием цветовой палитры NTSC, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой MagicOS 9.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, корпусом массой 206 граммов и толщиной 8,24 мм, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, модулем NFC, модемом 5G, боковым дактилоскопом, стереодинамиками и адаптером Bluetooth 5.2 с поддержкой aptX HD и LDAC. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.