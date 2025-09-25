Представлен смартфон HONOR X9d 5G с АКБ на 8300 мАч

Компания HONOR выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон X9d 5G, главной особенностью которого стала кремний-углеродная батарея ёмкостью 8300 мАч. Новинка также оснащается 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц, 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP68 и IP66, модемом 5G и стереодинамики. Цена базовой версии составляет эквивалент 355 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

iStore отзывает павербанки из-за опасности возгорания…
Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (мод…
Официально: Realme P4 5G готов к выходу …
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов Realme P4 5G и P4 Pro 5G пройдет в Индии…
Google теперь позволяет звонить посредством ИИ…
С сегодняшнего дня компания Google позволяет всем пользователям из США звонить в местные компании с помощ…
Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…
Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…
Pixel 10 Pro XL оказался сильно слабее конкурентов…
Tensor G5 должен был избавить Google от постоянной критики, связанной с тем, что процессоры, выпущенные S…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит более простой телеобъектив…
С момента презентации iPhone 17 прошло всего сутки, но внимание рынка постепенно смещается к будущему фла…
iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей…
В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно…
Sony Xperia 1 VII снова появился в продаже…
Компания Sony объявила, что уже 27 августа смартфон Xperia 1 VII снова появится в продаже. Продажи флагма…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor