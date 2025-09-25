Представлен смартфон HONOR X9d 5G с АКБ на 8300 мАч

Компания HONOR выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон X9d 5G, главной особенностью которого стала кремний-углеродная батарея ёмкостью 8300 мАч. Новинка также оснащается 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц, 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация) и 5 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP68 и IP66, модемом 5G и стереодинамики. Цена базовой версии составляет эквивалент 355 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.