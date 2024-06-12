Смартфон HTC U24 Pro оценен в 585 долларов

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью U24 Pro, которая оценена в 585 и 650 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 60-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и 5-Вт обратной зарядок, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, предустановленной операционной системой Android 14 и подэкранным дактилоскопом.