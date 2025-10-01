Представлен смартфон HUAWEI Nova 14i с батареей на 7000 мАч

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 14i, которая базируется на 6-нм однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 680 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинка также характеризуется 6,95-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2376:1080 точек и кадровой частотой до 90 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной камерой датчиком глубины сцены, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, корпусом толщиной 8,9 мм, массой 216 граммов, а также черной и голубой расцветками. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.