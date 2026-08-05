Представлен смартфон HUAWEI nova 16 SE с АКБ на 8500 мАч

Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 16 SE, которая базируется на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 8020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик RYYB оптического размера 1/1,56 дюйма) и 1,5 Мп (мультиспектральный модуль Red Maple), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 229 граммов, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, модулем NFC и ИК-портом. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 370 долларов за конфигурацию с 128 ГБ встроенной памяти.