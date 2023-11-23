Представлен смартфон Honor 100 Pro

Компания Honor представила смартфон Honor 100 Pro, который станет доступен для покупки в Китае уже 1 декабря. Новинку оценили на местном рынке в 475, 525, 550 и 625 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также характеризуется двухцветной задней панелью, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, максимальной яркостью 2600 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем на 50 Мп (датчик Sony IMX816 с автофокусировкой), тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 формата 1/1,56 дюйма и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 32 Мп (портретный модуль), прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, модемом 5G, а также поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
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