Представлен смартфон Honor Play5 Vitality Edition

Компания Honor представила смартфон Honor Play5 Vitality Edition, который среди прочего получил предустановленную ОС Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей емкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, размерами 161,8:74,7:8,5 мм и массой 192 г. Версия с 8/128 ГБ памяти оценена в Китае в 280 долларов, а с 8/256 ГБ – 315 долларов.

Комментарии и отзывы Honor Play5 Vitality Edition
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