Представлен смартфон Honor X20 SE

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X20 SE, которая появится в продаже 9 июля. Новинку оснастили 6,6-дюймовый IPS-экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешение 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной оболочкой Magic UI 4.0 на основе Android 11, поддержкой проводной зарядки на 22,5 Вт, батареей ёмкостью 4000 мАч, двумя слотами для SIM-карт, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым дактилоскопом, габаритами 160,68:73,3:8,4 мм и массой 179 г. Цена смартфона составляет 278 или 309 долларов.