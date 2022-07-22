Представлен смартфон Honor X8 5G

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью X8 5G, которая, в числе прочего, получила предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 Plus с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 22,5-Вт зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя слотами для карт SIM, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2, модулем NFC, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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