Представлен смартфон Huawei Enjoy 10s

Компания Huawei довольно неожиданно пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 10s, которая появится в продаже 11 ноября по цене 220 долларов. Новинку оснастили 6,3-дюймовым OLED--экраном с разрешением 2400:1080 точек, фирменным восьмиядерным процессором Kirin 710F, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой в каплевидном вырезе разрешением 16 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.1. Габариты устройства равны 157,4:73,2:7,75 мм.