Представлен смартфон Huawei Mate 60 Pro

Компания внезапно представила флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro, который уже доступен на Huawei Vmall за 960 долларов в версии с 512 ГБ флеш-памяти.

Новинка также характеризуется 12 ГБ оперативной памяти, 6,82-дюймовым OLED-LTPO-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, слотом для карт памяти NM, разъемом USB 3.1 Gen 1, поддержкой Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и звонков по спутниковой связи, а также предустановленной ОС HarmonyOS 4.0.

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