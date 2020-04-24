Представлен смартфон Huawei Nova 7 5G за $420

Сегодня на рынке был официально анонсирован смартфон Huawei Nova 7 5G, который оценён в $420. Новинку оснастили 6,53-дюймовым FHD+ OLED экраном (2340 × 1080 точек) со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, платформой Kirin 985 5G с поддержкой сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, основой квадрокамерой на 64, 8, 8 и 2 Мп, ( есть 3-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум), адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1 LE, приёмником GPS, модулем бесконтактных платежей NFC, портом USB Type-C, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт. Габариты гаджета: 160,64 × 74,33 × 7,96 мм, а вес составляет 180 г.