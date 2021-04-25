Представлен смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G

Компания Huawei представила смартфон Huawei Nova 8 Pro 4G, который отличается от выпущенного в конце прошлого года Nova 8 Pro отсутствием поддержки сетей 5G. Ранее китайский производитель выпустил флагманские смартфоны Mate 40 Pro и Mate X2 без поддержки мобильных сетей пятого поколения.

Что до новинки, то она оснащается 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя в 300 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), а также 2 Мп вспомогательными модулями, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, фирменной платформой Kirin 985, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.