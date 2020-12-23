Представлен смартфон Huawei Nova 8

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Nova 8, которая оценена в 500 долларов. Итак, новинку оснастили фирменной оболочкой EMUI 11 на базе Android 10, 6,57-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и 10-битным представлением цвета, фирменной платформой Kirin 985, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), а также 2 Мп вспомогательными модулями и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.