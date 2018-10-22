Представлен смартфон INOI 3 Power

INOI открыла продажи доступного смартфона с высокоемким аккумулятором INOI 3 Power за 4490 рублей. Смартфон дополнил линейку устройств на современной операционной системе Android 8 Go. INOI 3 Power с высокоемкой батареей 3500 мА*ч понравится тем, кто постоянно пользуется смартфоном и хочет всегда оставаться на связи. За четкую работу интерфейса отвечает процессор MTK6580 и чистый Android 8 Go. Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб. Предусмотрено одновременное использование двух SIM-карт, а также отдельный слот для карты памяти. При емкости аккумулятора 3500 мА*ч смартфон весит 163 грамма.

Устройство оснащено двойной камерой 5 Мп, а также фронтальной — 2 Мп. Вместе с операционной системой Android 8 Go пользователь получает ряд оптимизированных приложений, в том числе и Google Фото, чтобы хранить все любимые снимки в облаке.

INOI 3 Power доступен в официальном магазине inoi.com за 4490 рублей в двух расцветках — черный и золотой. Ранее были представлены смартфоны со стандартным аккумулятором — INOI 3 (4G версия) и INOI 3 Lite (версия с 3G).