Представлен смартфон INOI 7i Lite

INOI расширил линейку доступных смартфонов с «монобровью». Компания открыла продажи INOI 7i Lite на операционной системе Android 8 Go за 5990 рублей. INOI 7i Lite — это смартфон с ярким 6,2 дюймовым IPS экраном с соотношением сторон 19:9. Такой современный экран занимает 82,3% полезной площади телефона и делает корпус INOI 7i Lite относительно компактным даже несмотря на большой экран — размеры корпуса 159,8*77,9*10,6. Используется надежное 2,5D стекло с небольшим закруглением граней. Как и все устройства бренда, INOI 7i Lite выделяется стильным, минималистичным дизайном. Смартфон корпусе из soft-touch поликарбоната приятно держать в руке.

Стоимость INOI 7i Lite — 5990 рублей. В скором времени будет доступна 4G версия — INOI 7i за 6990 рублей.