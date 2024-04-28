Представлен смартфон Infinix GT 20 Pro

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 20 Pro, которая оценена в 345 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6,68-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-регулировкой 2340 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графикой Mali-G610 MP6, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3, дополнительным чипом Pixelworks X5 Turbo для игр, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (OIS), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, RGB-подсветкой на задней панели, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленным фирменным интерфейсом XOS 14 на базе Android 14 с двумя гарантированными обновлениями ОС.

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