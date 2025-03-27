Представлен смартфон Infinix Note 50x 5G+

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note 50x 5G+, который появится в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 125 и 150 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 670 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с тактовой частотой до 2,5 ГГ, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенную память UFS 2.2, 50-Мп основную камеру, подсветку-индикатор Active Halo Lighting, селфи-камеру разрешением 8 Мп, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от брызг согласно степени IP64, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт зарядки, технологию обходной и обратной 10-Вт зарядки, а также предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15.