Представлен смартфон Infinix Note 50x 5G+

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note 50x 5G+, который появится в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 125 и 150 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 670 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с тактовой частотой до 2,5 ГГ, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенную память UFS 2.2, 50-Мп основную камеру, подсветку-индикатор Active Halo Lighting, селфи-камеру разрешением 8 Мп, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от брызг согласно степени IP64, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт зарядки, технологию обходной и обратной 10-Вт зарядки, а также предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15.

Раскрыта цена Google Pixel 9a…
Профильное издание Androidheadlines раскрыло американские цены на смартфон Google Pixel 9a, релиз которог…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзо…
Новинка realme C75 относится к недорогому сегменту, построенная на базе платформы MediaTek Helio G92 Max …
TECNO Camon 40 Premier получил четыре 50-Мп камеры…
Компания TECNO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Camon 40 Premier 5G, которая работает…
Samsung Galaxy Z Flip 7 получит большой внешний экран…
Компания Samsung, судя по информации инсайдеров, может выпустить следующий складной смартфон Galaxy Z Fli…
Android всё ещё самая популярная ОС в мире…
Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала ежеквартальный отчёт об использовании операцион…
Представлен бюджетный камерофон Nubia Focus 2…
Мы уже писали о любопытном камерофоне Nubia Focus 2 Ultra, но на выставке MWC 2025 китайским производител…
Xiaomi представила доступный смартфон Redmi Note 14 Pro Plus…
Сегодня Redmi, дочерняя компания Xiaomi, представила в Европе доступную серию смартфонов Note 14, первой …
Huawei устроила скидки на смартфоны для конкуренции с Apple…
Компания Apple продолжает бороться за лидирующие позиции на рынке премиальных смартфонов в Китае, предлаг…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor