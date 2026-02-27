Google Pixel 11 засветился в бенчмарке со слабым чипом

Чип Tensor G5 стал для Google упущенной возможностью, поскольку это был первый процессор компании, запущенный в массовое производство на мощностях TSMC, однако по производительности он всё равно уступал почти 6-летнему A14 Bionic, установленному в iPhone 12 Pro Max. Обычно подобные просчёты можно было бы списать на этап развития линейки, но свежая утечка намекает, что история способна повториться. Согласно новым данным о Tensor G6, следующий процессор может унаследовать слабые стороны предшественника, из-за чего запуск Pixel 11 рискует вновь оказаться на поколение позади конкурентов.

Устройство под кодовым названием Google Kodiak недавно появилось в базе Geekbench 6 с конфигурацией ядер «1 + 4 + 2» и 12 ГБ оперативной памяти. В представленной конфигурации одно производительное ядро работает на частоте 4,11 ГГц, четыре производительных ядра — на 3,38 ГГц, а два энергоэффективных — на 2,65 ГГц. За счёт повышенных частот Tensor G6 теоретически способен продемонстрировать более высокий результат в одноядерном тесте. Однако в многоядерной нагрузке производительность может оказаться ограниченной из-за того, что производитель сократил количество ядер с 8 до 7. С учётом того, что Tensor G6, по слухам, будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC, сокращение числа ядер выглядит странным решением, если только речь не идёт об отбракованной версии процессора, которую специально отобрали для базового Pixel 11. Так иногда делают ради снижения расходов.