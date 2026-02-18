Представлен смартфон Infinix Note 60 с 144-Гц экраном

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note 60, который базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7400 Ultimate максимальной частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G615. Новинка также имеет в своём оснащении 6,78-дюймовый экран LTPS AMOLED с разрешением 1208:2644 точки, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, стереодинамики с настройкой от JBL, модем 5G, подэкранный дактилоскоп, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпус толщиной 7,45 мм и массой 199 граммов. Цена смартфона пока не раскрывается.

