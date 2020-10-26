Представлен смартфон Infinix Zero 8 с 48-Мп фронтальной камерой

Компания Infinix Mobile пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 8, который первым на рынке получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 48 Мп и тыльную камеру на 64 Мп. Новинка также оснащается платформой MediaTek Helio G90T, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,85-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной надстройкой XOS 7 на основе ОС Android 10. Основная квадрокамера получила модули разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а селфи-камера – датчики изображения на 48 Мп и 8 Мп. Рекомендованная цена смартфона составляет 219 долларов.

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