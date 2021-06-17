Представлен смартфон Leica Leitz Phone 1

Известная своими премиальными камерами и оптикой компания Leica представила смартфон Leitz Phone 1, который появится в японской продаже в конце июля по цене в 1700 долларов. Новинка характеризуется магнитной крышкой, закрывающей оптику, металлическим корпусом с отделкой из кожи и покрытием из черного матового стекла, сдвоенной основной камерой с 20-Мп дюймовым датчиком и ToF-камерой, фронтальной камерой разрешением 12,6 Мп, 6,6-дюймовым IGZO-экраном с разрешением 2730:1260 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, топовой платформой Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, защитой от пыли и воды (степень IP68), а также предустановленной ОС Android 11 со специальным интерфейсом Leica.