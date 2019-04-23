Представлен смартфон Lenovo Z6 Pro с четверной камерой и до 12 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo представила флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro, который в плане характеристик может сравниться едва ли не с любой топовой моделью на рынке. Новинку оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10, системой охлаждения на базе тепловой трубки, аккумулятором 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ZUI 11.

Четверная камера состоит из главного модуля разрешением 48 Мп и оптикой с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и диафрагмой F/2,2, модулем с телеобъективом и датчиком на 8 Мп и четвертым модулем с матрицей на 2 Мп, крупными пикселями 2,9 мкм и объективом со светосилой F/1,8. Последняя камера предусмотрена для видеосъемки. Отметим оптическую стабилизацию и функцию Double View Vlog для одновременной запись видео с фронтальной и тыльной камеры. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ обойдется в 430 долларов, с 8/128 ГБ флэш-памяти – $445, 6/256 ГБ – $565 и 12/512 ГБ – 745 долларов. Продажи Lenovo Z6 Pro стартуют уже 26 апреля.