Представлен смартфон Meizu 16s Pro

Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью 16s Pro, которая унаследовала дизайн Meizu 16s с узкой верхней рамкой. Новинку оснастили 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2232:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 6-8 ГБ ГБ оперативной и 128-256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX586, 20 Мп и 16 Мп вспомогательными модулями, а также оптической стабилизацией, фронтальной камерой на 20 Мп, стереодинамиками, а также аккумулятором на 3600 мАч. Продажи смартфона стартуют 31 августа, по цене 380 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и 420 долларов за 8/128 ГБ памяти.