Представлен смартфон Moto Edge X30 на Snapdragon 8 Gen 1

Компания Motorola официально представила смартфон Moto Edge X30, который стал первой моделью на рынке с топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, подэкранной 60-Мп селфи-камерой (только в топовой версии), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 68 Вт, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MYUI 3.0, толщиной 8,49 мм и массой 194 г. Смартфон появится в продаже 15 декабре по цене для первых покупателей в 470 долларов за версию с 8/128 ГБ, 500 долларов за 8/256 ГБ и 535 долларов за 12/256 ГБ памяти. Позже цены возрастут на 30 долларов.