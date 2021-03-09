Представлен смартфон Moto G10 Power с АКБ на 6000 мач

Компания Motorola пополнила ассортимент долгоиграющих смартфонов моделью Moto G10 Power, который можно назвать улучшенной версией выпущенного недавно Moto G10. Итак, аппарат оснащается батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, платформой Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, защитой от брызг в соответствии с степенью IP52. Смартфон появится в продаже в Индии 16 марта по цене в 135 долларов.

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