Представлен смартфон Moto G100 Pro

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G100 Pro, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2.

Новинка также получила 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, аккумулятор ёмкостью 6720 мАч, поддержку 30-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камеру на 32 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Hello UI, защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD 810H, корпус толщиной 7,87 мм и два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 195, 210 и 235 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.