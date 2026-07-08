Представлен смартфон Moto G77 Power с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G77 Power, которая базируется на 6-нанометровом процессоре с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Lytia-600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной и 6-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли по стандарту IP64, предустановленной операционной системой Android 16 с одним номерным обновлением в будущем. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила 250 долларов.