Представлен смартфон Moto g8 power lite с батареей на 5000 мАч

2020-04-03, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Moto g8 power lite; [727]
Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Moto g8 power lite. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем (1620:720 пикселей) с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом Mediatek MT6765 Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти (можно установить карту памяти microSD объёмом до 256 Гбайт), основной камерой с тремя модулями на 16, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, дактилоскопом на задней крышке, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъёмом, портом Micro-USB 2.0 и операционной системой Android 10. Также аппарат поддерживает жесты Moto Experiences и имеет влагозащиту. Когда смартфон появится в российской продаже, и сколько он будет стоить пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Moto g8 power lite
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