Представлен смартфон Motorola Edge 60 STYLUS

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 60 STYLUS, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.

Новинка также получила 6,7-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек (формат 1.5K), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и считыванием касаний влажными пальцами, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700C и оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой My UX, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочность по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 23 апреля по эквивалентной цене в 255 долларов.